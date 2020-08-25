الخارجية الأميركية تعلن أن بومبيو وحمدوك ناقشا التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل

ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحثا "التطورات الإيجابية في العلاقة بين السودان وإسرائيل".

وقال البيان "إن بومبيو وحمدوك أكدا أيضا على أن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق أمر حاسم للاستقرار الإقليمي".