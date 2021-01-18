خبراء أمميون يدينون الاعتداء على مقر الكونغرس الأمريكي

أدان عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان بشدة الاعتداء على مقر الكونغرس الأمريكي يوم السادس من الشهر الحالي والتحريض على العنف والكراهيةعلى شبكة (الإنترنت) وخارجها، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.وأكد الخبراء في بيان مشترك اليوم تضامنهم مع الشعب الأمريكي الداعم للديمقراطية والمساواة وسيادة القانون، في هذه اللحظة الحرجة.

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