إيران تعرض على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة من الـ 7 مليار دولار المجمدة لدى سيئول
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إيران تعرض على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة من الـ 7 مليار دولار المجمدة لدى سيئول

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العرب اليوم - إيران تعرض على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة من الـ 7 مليار دولار المجمدة لدى سيئول

إيران
طهران - العرب اليوم

عرضت إيران على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة لها من الـ 7 مليار دولار من أموالها المجمدة لدى سيئول حسبما أعلنه سعيد خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في أعقاب طلب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقا، من بينها إيران وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية

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إيران تعرض على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة من الـ 7 مليار دولار المجمدة لدى سيئول إيران تعرض على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة من الـ 7 مليار دولار المجمدة لدى سيئول



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