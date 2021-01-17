الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الحديدة

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن "أونمها"، عن قلقها إزاء تصاعد العنف في محافظة الحديدة اليمنية في الأيام الأخيرة.وقالت البعثة في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" إنها "تتابع عن كثب التقارير المقلقة عن الاشتباكات المكثفة وخروقات وقف إطلاق النار في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة، بما في ذلك في حيس والدُريهمي، والتي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين".

وأضافت "تذكّر "أونمها" الأطراف بالتزاماتهم بحماية السكان ومنع أي زيادة تؤدي حتما إلى مزيد من المعاناة والتأثير على المدنيين".وجددت "أونمها" دعوتها أطراف النزاع إلى "ضبط النفس والالتزام بتعهداتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين".

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية في جولة مفاوضات السلام في السويد في ديسمبر 2018 إلى اتفاق تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها

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