إصابة 3 أشخاص بقذيفة أطلقها الحوثيون سقطت في إحدى قرى جازان

أفادت وكالة "واس" السعودية بإصابة 3 أشخاص في إحدى قرى جازان الحدودية جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط قذيفة أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مدنيين إصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفى، بينهم حالة واحدة حرجة.

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