مطالبات في الكونغرس لبومبيو بتوضيح إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب

أكد عدد من المشرعين في الكونغرس الأمريكي على العواقب الكارثية لتصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين منظمة إرهابية، وطالبوا بتوضيح حيثيات هذا القرار السياسي.ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري دبليو ميكس بالإضافة إلى 25 نائبا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذا الشأن.

وقال ميكس في الرسالة: "هذه الخطوة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب ستجعل بلا شك ما تقوله الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم أسوأ بكثير، وستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر".

وأضاف: "حقيقة تسريع إدارة ترامب هذا القرار بغض النظر عن العواقب على المدنيين اليمنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدات المنقذة للحياة، أمر مستهجن أخلاقيا".وتابع: "الأمر سيعقد من مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث كمفاوض سلام، وسيعيق المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذه الحرب الوحشية".وأضاف أن "هذا القرار لن يساعد في حل النزاع ولا توفير العدالة للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الحرب، بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".