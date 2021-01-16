البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة باتجاه السعودية

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها لإطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأراضي السعودية، واستمرارها في تعريض أمن وسلامة المدنيين للخطر.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها".وأشادت الوزارة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها.وجددت دعوتها المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الجمعة اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

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