بايدن يمدد مظلة الحماية المؤقتة للسوريين

مددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة تتماشى مع برنامج بايدن المؤيد للهجرة.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن "القائم بأعمال الوزير ديفيد بيكوسكي سيمدد وضع الحماية المؤقتة لنحو 6700 سوري ممن تنطبق عليهم الشروط حتى سبتمبر 2022، مع السماح لحوالي 1800 آخرين بتقديم طلبات أولية".

ويمنح البرنامج المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب بينها الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني لفترة محددة يمكن تجديدها.وتعهد بايدن الذي تولى منصبه في الـ20 من يناير الجاري، بنهج أكثر تسامحا مع اللاجئين والمهاجرين، حيث يتناقض موقفه مع السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب الذي تراجع عن العديد من تدابير الحماية الإنسانية.

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