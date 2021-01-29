وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها.