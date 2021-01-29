البيت الأبيض يعلق على أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين
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البيت الأبيض يعلق على أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

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العرب اليوم - البيت الأبيض يعلق على أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان صريحا دائما خلال حديثه عن تصرفات روسيا وأضافت بساكي، في موجز صحفي خلال تعليقها على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "كانت لدى الرئيس بايدن أهداف محددة وواضحة، أراد نقلها خلال هذه المحادثة. وهو دائما لا يتورع عما يريد قوله بصراحة فيما يتعلق بالرئيس بوتين، أو بخصوص مخاوفه بشأن تصرفات الحكومة الروسية. وبالتأكيد نقل هذا بوضوح خلال المحادثة" يوم الثلاثاء الماضي، جرت أول محادثة هاتفية، بين الرئيسين بوتين وبايدن. وخلالها أعرب الرئيسان الروسي والأمريكي، عن ارتياحهما من التوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".

المصدر: نوفوستي

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البيت الأبيض يعلق على أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين البيت الأبيض يعلق على أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين



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