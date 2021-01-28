واشنطن تحذر طالبان من عدم الوفاء بتعهداتها

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أنه من الصعب التسوية في أفغانستان عبر التفاوض مع طالبان، دون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين: لن تتحقق التسوية دون التزامهم بتعهداتهم بنبذ الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية.وأضاف: "سيكون من الصعب رؤية مسار محدد للمضي قدما في التسوية عبر التفاوض، لكننا لا نزال ملتزمين بها".وصرح بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن عدد جنودها في أفغانستان في المستقبل.