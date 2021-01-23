بريطانيا تسجل 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33552، ليصل إلى مستوى 3617459 حالة.ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 20 يناير 38905 حالات، وفي 21 يناير 37892، وفي 22 يناير 40261.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1348 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 97329 متوفيا.وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 20 يناير 1820 وفاة، وفي 21 يناير 1290 حالة، وفي 22 يناير 1401.

تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا تراجعا بسبب عوامل بيروقراطية بينها انخفاض عدد الفحوص.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 5.8 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.

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