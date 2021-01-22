المغرب يعلن وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا
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المغرب يعلن وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

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العرب اليوم - المغرب يعلن وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

لقاحات المضادة لفيروس كورونا
الرباط - العرب اليوم

 قالت وسائل إعلام مغربية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الخاصة بالمملكة حطت بمطار محمد الخامس الدولي، على متنها شحنة أولى من اللقاح البريطاني المضاد لفيروس كورونا (أسترازينيكا) قادمة من الهند .وأضافت وسائل الإعلام أن هذه أول شحنة من اللقاح المضاد لكورونا تصل إلى المملكة المغربية، وتتكون من حوالي مليوني جرعة من اللقاح البريطاني المصنع في الهند.

وأشارت إلى أن المغرب يعد ثاني دولة إفريقية تحصل على اللقاح بعد سيشل، التي بدأت حملة التلقيح رسميا في 10 يناير الجاري، كما يرتقب أن يبدأ المغرب نهاية الأسبوع الجاري في حملة التلقيح ضمن استراتيجيته التى سبق إعلانها .

 وقال هارش فاردان شرينجلا وزير الخارجية الهندي، في تصريح سابق، إن الحكومة الهندية أجازت الصادرات التجارية للقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ إذ سيتم تصدير الشحنات الأولى إلى المغرب والبرازيل، اليوم الجمعة، وأن العملية التجارية للقاح "ستبدأ اعتبارا من اليوم طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتسخير القدرات الإنتاجية الهندية لخدمة البشرية جمعاء ومكافحة الوباء".

 

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المغرب يعلن وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا المغرب يعلن وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا



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