الصحة المغربية تحدد موعد بدء عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها ستبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بعد أن استلمت الوزارة اليوم أولى شحنات لقاح أسترازينيكا البريطاني. وأكدت الوزارة في بيان أنه سيتم إعطاء الموافقة الرسمية لبدء عملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع المقبل، وستستهدف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا. وقد تسلم المغرب، اليوم الجمعة، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، تتكون من مليوني جرعة للمصل الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد. وهذه أول شحنة من اللقاح تصل إلى المملكة، وتتكون من حوالي مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع في الهند، فيما تعثر وصول اللقاح الصيني "كورونافاك"، الذي تنتجه شركة "سينوفاك"، لأسباب لم تكشف عنها الحكومة المغربية. ويتطلب التحصين بلقاح أسترازينيكا الحصول على جرعتين، لكن بخلاف لقاحات أخرى فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية وفي الدول الافريقية. ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80% من السكان بدءا بالعاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة.وسجل المغرب حتى اليوم الجمعة 463706 حالات إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة منها 8076 وفاة و16329 حالة نشطة.