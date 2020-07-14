ماكرون يعلن أن ارتداء الكمامة إلزامي في فرنسا من 1 آب/أغسطس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الثلاثاء، أنه يفضل جعل أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن العامة الداخلية للحد من جائحة فيروس كورونا، محذرا من أن هناك علامات على ظهور العدوى في فرنسا مرة أخرى.وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية اليوم "أود أن أجعل الأقنعة إلزامية في جميع الأماكن العامة المغلقة"، مضيفا أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس.وردا على المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة مرة أخرى في فرنسا، قال: "لدينا مؤشرات على أن (الجائحة) تتسارع قليلا".واستطرد: على وجه الخصوص أن معدل تكاثر الفيروس، قد يزيد عن عدد حامليه في فرنسا، ما يعني أن شخصًا مصابًا بـ كوفيد 19 من المحتمل أن ينقل المرض إلى عشرات آخرين.واعترف ماكرون بأن الأقنعة مطلوبة بالفعل في وسائل النقل العام عبر فرنسا، "لكن الناس لا يلتزمون قليلًا في الأماكن العامة المغلقة".وحث أطباء بارزون الحكومة الفرنسية الأسبوع الجاري على طلب أقنعة لمنع موجة ثانية من الحالات التي يمكن أن تطغى على المستشفيات مرة أخرى.وجعل عمدة سان أوين، إحدى ضواحي شمال باريس، يوم الاثنين الأقنعة إلزامية بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس كورونا في إحدى المدارس.وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى فرنسا ما يكفي من أقنعة الوجه في حالة حدوث ارتفاع جديد في الحالات، قال ماكرون: "سنكون مستعدين".وقال في مقابلة تلفزيونية نادرة للاحتفال بعيد الباستيل الوطني "لقد أمّننا كل من الأسهم ومصادر الإمداد، ونحن منظمون على الأرض للسماح لنا بالتعامل مع طفرة الجائحة، إذا ما أتت".



قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس الفرنسي يعين جان كاستيكس رئيسا للوزراء

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي والاعلان عن الجديد خلال ساعات