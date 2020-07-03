الرئيس الفرنسي يعين جان كاستيكس رئيسا للوزراء

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 3 يوليو، جان كاستيكس، رئيسا جديدا للوزراء في إطار إعادة تشكيل لمجلس الوزراء.كاستيكس هو مسؤول مدني كبير ورئيس بلدية، تمكن من إدارة خروج فرنسا من إجراءات عزل فرضت لمدة عام بسبب كورونا.

وقال قصر الإليزيه في بيان مقتضب إن كاستيكس سيقوم بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.وحل كاستيكس محل إدوار فيليب الذي استقال في وقت سابق اليوم الجمعة.