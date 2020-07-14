ملك الأردن يهنئ الرئيس الفرنسي بالعيد الوطنى لفرنسا

بعث الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً للرئيس ماكرون موفور الصحة والعافية، وللشعب الفرنسي دوام التقدم والازدهار.في سياق أخر، عقد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اجتماعين منفصلين الاثنين، مع رئيسى وأعضاء لجنتى الشؤون الخارجية والدفاع فى مجلس العموم بالبرلمان البريطانى.وتناول الاجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الملك موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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