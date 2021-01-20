أمريكا تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا بنسبة 7. 0%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 7. 0% مقارنة بذات التوقيت أمس، لتصل إلى 3. 24 مليون حالة حتى الساعة 06:32 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقا للبيانات، كانت الزيادة الوطنية في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 9. 0% خلال الأسبوع الماضي. وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 06. 3 مليون، بزيادة

بنسبة 2. 1% عن نفس الفترة في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن نيوهامبشاير شهدت زيادة بنسبة 2. 3% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 58 ألفا و709 حالات. وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي 695 شخصا.



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