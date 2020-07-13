قدرات ترامب العقلية تصدم الأطباء بعد خضوعه للفحص

قال الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى فحصا لقدراته العقلية مؤخرا، مشيرا إلى أن النتائج صدمت الأطباء.وأشار ترامب ، وفقا ل “سي إن إن”، إلى إنه “أجرى فحصا مؤخرا عندما كان اليساريون المتطرفون يقولون هل هو بحالة جيدة؟”.وأضاف ترامب: ” لقد أثبت لهم أنني بحالة جيدة وتفوقت في الاختبار ويجب على جو بايدن أن يجري الاختبار ذاته”.وتابع ترامب: “إنه اختبار قياسي أجريته في مركز “والتر ريد” الطبي أمام أطباء، وكانوا مصدومين من النتيجة، وقالوا إنه من النادر أن يقوم أحد بما قمت به للتو”.



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