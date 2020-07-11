ترامب يخفف عقوبة روجر ستون المدان بالكذب على الكونغرس

أفاد بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتخفيف عقوبة مستشاره السابق روجر ستون، قبل أيام من تحويله للسجن لقضاء عقوبته.وجاء في بيان البيت الأبيض أن "روجر ستون عانى بشكل كبير. لقد تمت معاملته بشكل غير منصف، مثل كثيرين غيره في هذه القضية. روجر ستون رجل حر الآن".وكان من المتوقع أن يتم تحويل ستون يوم الثلاثاء إلى سجن بولاية جورجيا ليقضي عقوبته المقدرة بثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد أن أدين بالكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية في 2016.

وكان ترامب قال للصحفيين في وقت سابق إنه يدرس قضية العفو على ستون، مضيفا أن الأخير تعرض للظلم رفقة العديد من الأشخاص.وعلى عكس العفو، فإن التخفيف الذي استفاد منه ستون لا يمحو الإدانة الجنائية.وفي أول تعليق له، قال أدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، إن قرار ترامب تخفيف عقوبة مستشاره السابق دليل على وجود "منظومتي عدالة اثنتين في الولايات المتحدة: واحدة تطبق على أصدقاء ترامب المجرمين، والأخرى على باقي الناس".

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