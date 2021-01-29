304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفا و895 حالة. وذكرت الوزارة في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أنه تم تسجيل 166 حالة شفاء جديدة؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 21 ألفا و561 شخصا. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع مجموع حالات الوفاة إلى 617 حالة.



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