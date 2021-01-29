ماليزيا تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت ماليزيا، اليوم الجمعة، 5725 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء الجائحة قبل عام.

وتجاوز إجمالي الإصاب ات 200 ألف وسجلت السلطات الصحية أيضا 16 وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 733.



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