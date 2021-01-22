واشنطن تدعم أول خط أنابيب غاز فى السنغال

قال المدير العام للصندوق السيادى للاستثمارات الاستراتيجية السنغالية بابا ديمبا ديالو إن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية قدمت للسنغال منحة قدرها 1.3 مليون دولار بهدف إنجاز دارسة الجدوى الخاصة بأول خط أنابيب غاز بري داخلي.

وأضاف ديالو أن هذا "المشروع يعد ذو أهمية استراتيجية قصوى " للسنغال ومن شأنه تسريع استخدام الغاز، خاصة في إنتاج الكهرباء مما يساهم في خفض تكلفة الكهرباء وتحفيز القطاع الصناعي السنغالي وجعله أكثر تنافسية ".

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في السنغال، قال مدير وكالة التجارة الأمريكية لتود أبراجانو إنه من المتوقع أن يخفض هذا المشروع تكاليف إنتاج الكهرباء في السنغال بنسبة تصل إلى 50 في المائة ، مشيرا إلى أن دراسة جدوى المشروع ستوصي بمسار نهائي لخط الأنابيب ، ووضع اللمسات الأخيرة على المواصفات الفنية لكل مرحلة من مراحل خط الأنابيب وتحديد المتطلبات الفنية لمرحلة التصميم والهندسة الأولية للمشروع.وأوضح أبراجانو أن خط أنابيب الغاز سيصبح العمود الفقري لقطاع الغاز الوطني في السنغال وسيساعد في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة في البلاد وتحويل قطاع الطاقة فيه.