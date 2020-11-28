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السنغال تسجل 46 إصابة و13 حالة شفاء جديدة

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العرب اليوم - السنغال تسجل 46 إصابة و13 حالة شفاء جديدة

فيروس كورونا
داكار - العرب اليوم

سجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"  وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 15954 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي .

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السنغال تسجل 46 إصابة و13 حالة شفاء جديدة السنغال تسجل 46 إصابة و13 حالة شفاء جديدة



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