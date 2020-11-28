السنغال تسجل 46 إصابة و13 حالة شفاء جديدة

سجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 15954 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي .