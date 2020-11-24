السنغال تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات بلغت 15908 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 331 حالة.