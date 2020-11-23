لبنان تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .