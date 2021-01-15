روسيا تشهد قفزة في صادرات الغاز الطبيعي

تشهد روسيا زيادة في صادرات الغاز الطبيعي إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة، ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه أجزاء من أوروبا موجة صقيع. وأفادت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، بأن صادرات الغاز الطبيعي إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة ارتفعت في الفترة من 1 يناير وحتى 15 يناير من 2021 بنسبة 41.5% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي خلال الأسبوعين الماضي 9.1 مليار متر مكعب، أي أنها زادت بنسبة 41.5% أو2.7 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من 2020. وأوضحت أن صادرات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا زادت بنسبة 32.1%، وإلى إيطاليا بنسبة 139.7%، فيما صعدت إلى تركيا والنمسا بنسبة 8.7% و11.7% على التوالي.