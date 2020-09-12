الولايات المتحدة تهدد أردوغان بقاعدة عسكرية فى اليونان

ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية اليوم السبت أن أطماع الرئيس لتركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية ودفعتها للتلويح بالانسحاب من قاعدة "إنجرليك" الجوية والتوجه لقاعدة "سودا" فى جزيرة كريت اليونانية. وقال سيناتور جمهوري بارز إن سياسة أردوغان دفعت مسؤولي الولايات المتحدة لتكثيف تجهيزاتهم للانسحاب من قاعدة "إنجرليك" الجوية، لافتا إلى أن قاعدة أمريكية بخليج سودا اليوناني قد تكون البديل المحتمل. وأضاف السيناتور عن ولاية ويسكونسن "رون جونسون"، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لأوروبا في مجلس الشيوخ لصحيفة "واشنطن إكزامينر" "لا نعلم ما سيحدث لإنجيرليك نأمل في الأفضل، لكن علينا التخطيط للأسوأ".وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أردوغان هدد وصول الأمريكيين إلى القاعدة، التي تقول تقارير إنها تضم عشرات الأسلحة النووية الأمريكية،

عدة مرات منذ محاولة الانقلاب الفاشل المزعوم عام 2016. وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الانسحاب الأمريكي من القاعدة سيشير إلى تحول كبير في ميزان الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا. وتصاعدت الخلافات بين تركيا الدولة العضو في حلف الناتو وحلفائها الغربيين خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شراء أردوغان منظومة الدفاع الصاروخي الروسي، وهو قرار دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لطرد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35". وتورط أردوغان في نزاعات على الحدود البحرية مع اليونان الأمر الذي دفع مسؤولي الناتو للتدخل من أجل محاولة عدم تصعيد الأمور عسكريًا بين دولتين أعضاء بالحلف.



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