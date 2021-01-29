مباحثات هاتفية بين لافروف ونظيره الأذربيجاني

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث هاتفيا اليوم، مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن قره باغ الموقعة في 9 نوفمبر و11 يناير.وأضافت الوزارة، أن لافروف بحث كذلك مع بيراموف، التعاون الثنائي، وتعاون الدولتين في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

في 9 نوفمبر وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين، وأذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، على بيان مشترك حول الوقف الكامل للأعمال القتالية في قره باغ.وفي 11 يناير، وافق بوتين وعلييف وباشينيان على إنشاء مجموعة عمل على مستوى نواب رئيس الوزراء في الدول الثلاث، التي سيتركز عملها على إعادة حركة النقل والمواصلات، وكذلك إنعاش العلاقات الاقتصادية في المنطقة.

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