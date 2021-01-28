وزيرا خارجية روسيا والأردن يلتقيان في موسكو الشهر المقبل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيجري محادثات في موسكو في الثالث من فبراير المقبل مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي. وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية أسبوعية، اليوم الخميس: "إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيجري في الثالث من فبراير المقبل محادثات

مع نظيره الأردني أيمن الصفدي". وأضافت أن الوزيرين الروسي والأردني سيتبادلان خلال لقائهما بشكل مفصل وشامل وجهات النظر حول المواضيع الحيوية في جدول الأعمال الدولي والإقليمي وقضايا زيادة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات

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