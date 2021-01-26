وزير الخارجية الفلسطيني يتسلم رسالة من نظيره الروسي

تسلم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، عبر فيها عن ترحيب روسيا بمرسوم رئيس فلسطين محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ودعمها لحل الانقسام.وخلال لقائه مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، غوشا ليفانفتش (بواتشيدزه)في مقر الوزارة اليوم الاثنين، وجه المالكي تحياته إلى الحكومة الروسية وشكر نظيره لافروف على دعمه وموقفه الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.وأعرب المالكي عن استعداد لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأشار إلى سعي القيادة الفلسطينية الطلب من المجتمع الدولي دعم تكاليف العملية الانتخابية ماليا، والاشراف عليها، والضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في القدس من المشاركة في كافة جوانب الانتخابات، من حيث الحق في الترشح والانتخاب.وشدد المالكي على أن الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، وعلى سعي القيادة الفلسطينية للتعاون مع المجتمع الدولي ليضع ثقله من أجل ذلك.كما استعرض آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وشدد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين وفق القانون والمعايير الدولية المتفق عليها، من أجل إحلال الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط.وأكد المالكي مشاركة دولة فلسطين في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء، وأشار إلى أهم المحاور التي سيتحدث عنها في خطابه، وأبرزها التأكيد على أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام الذي دعى له عباس، ودور الرباعية الدولية في تحقيق العملية السلمية.بدوره، أكد السفير ليفانفتش موقف روسيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وشدد على استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والسبل.

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