المكسيك تسجل 4482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات المكسيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد المصابين إلى 299 ألفا و750 حالة وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أنه تم تسجيل 276 وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و 6 أشخاص.

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