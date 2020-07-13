إصابات كورونا في الخليج تتخطى 534 ألف حالة
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إصابات كورونا في الخليج تتخطى 534 ألف حالة

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العرب اليوم - إصابات كورونا في الخليج تتخطى 534 ألف حالة

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

كشفت أحدث التقارير الصحية عن ارتفاع عدد حالات الإصابات جراء كوفيد 19 في دول الخليج في الارتفاع، حتى صباح اليوم الإثنين، حيث بلغت 534 ألف و561 حالة مؤكدة وإحتلت المملكة العربية السعودية مقدمة الترتيب في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت نسبة الإصابة بها 232.259 حالة ثم جاءت دولة عمان التي بلغ نسب الإصابة بها 56.015حالة وفق ماذكرته صحيفة الإمارات نيوز.   

فيما بلغ عدد الإصابات في دولة اكويت 54.894 شخصًا، وفي دولة الإمارات العربية 54.854 حالة وفي دولة البحرين 32.941 إصابة ويخرج يوميًا متحدثون عن وزارات الصحة في دول الخليج العربي ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات من حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

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إصابات كورونا في الخليج تتخطى 534 ألف حالة إصابات كورونا في الخليج تتخطى 534 ألف حالة



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