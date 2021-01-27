بايدن يعد بتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول الصيف

وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي كورونا المعتمدين في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا). وقال بايدن في إفادة صحفية، إن إدارته تعمل على شراء 100 مليون جرعة إضافية من كل لقاح من اللقاحين المرخصين من إدارة الغذاء والدواء (فايزر وموديرنا).. هذا يزيد الطلب الإجمالي للقاح للولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة، من 400 مليون إلى 600 مليون مع هذه الجرعات الإضافية المتوقع تسليمها هذا الصيف."

وأضاف، أنه مع الجرعات الإضافية، سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من اللقاحات لتطعيم 300 مليون أمريكي بشكل كامل بحلول نهاية الصيف. وتابع الرئيس الأمريكي، "اكتشفنا أن برنامج التلقيح في مستوى أسوأ من المتوقع.. وسيتم تلقيح ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع من المقرر". وأشار بايدن إلى، أنه طلب إنشاء مراكز تطعيم اجتماعية إلى جانب التنسيق مع آلاف الصيدليات لإيصال اللقاحات للجميع في بداية شباط.



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