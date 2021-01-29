الأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 200 ألف شخص جراء العنف في إفريقيا الوسطى

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يربو على 200 ألف شخص فروا من القتال في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ اندلاع العنف عقب إعلان نتيجة انتخابات ديسمبر وأضاف المتحدث باسم المفوضية، بوريس شيشيركوف، في تصريح صحفي في جنيف اليوم الجمعة، أن نحو نصف هذا العدد عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وتابع "أبلغ اللاجئون المفوضية أنهم فروا ذعرا بعدما سمعوا طلقات نارية وتركوا متعلقاتهم"، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون "ظروفا قاسية".

المصدر: رويترز

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