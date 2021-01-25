الجنائية الدولية تعتقل قائدًا سابقًا في جمهورية إفريقيا الوسطى

قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد إنها ألقت القبض على قائد سابق في جمهورية إفريقيا الوسطى ينتمي لفصيل "سيليكا" يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجاء في بيان المحكمة، إن محمد سعيد سلم نفسه للمحكمة يوم الأحد وتم اعتقاله بموجب أمر قضائي صدر في السابع من يناير 2019 ويتعلق بجرائم تم ارتكابها في عام 2013. ولم يتم بعد تحديد تاريخ أول مثوله له في لاهاي.

ويأتي هذا الاعتقال على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مع اندلاع قتال بين جيش البلاد والمتمردين الذين يسعون لإلغاء انتخابات 27 ديسمبر التي أسفرت عن فوز الرئيس فوستان آركانج تواديرا وقال قاض بالمحكمة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن سعيد، 50 عاما، كان مسؤولا عن ارتكاب جرائم شملت التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري، وغيرها من الأعمال غير الإنسانية وغرقت جمهورية إفريقيا الوسطى في أعمال عنف منذ أن استولى تحالف من المتمردين الشماليين معروف باسم "سيليكا" على السلطة في مارس 2013. وأدى حكمهم إلى ظهور عصابات تسمى ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا)، يواجه العديد من قادتها السابقين تهما في المحكمة الجنائية الدولية.

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