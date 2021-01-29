أشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني إلى انقلاب الحوثيين على اتفاق مع الأمم المتحدة لمعاينة ناقلة "صافر" النفطية المتهالكة في مياه اليمن بالبحر الأحمر.وقال الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن "مليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط "‎صافر" وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير القادم".

وأضاف أن "تراجع الحوثيين المتكرر عن التزاماتهم يؤكد اتخاذهم "‎صافر" ملفا لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من مخاطر كارثية بيئية واقتصادية وإنسانية ناجمة عن تسرب أو غرق أو إنفجار الناقلة".وطالب الأرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من مراوغة الحوثيين، وممارسة ضغوط حقيقية عليهم لمنع حدوث كارثة وشيكة.كما دعا إلى دعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيف حركة الحوثيين "منظمة إرهابية".

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