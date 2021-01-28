ستيفاني وليامز تعلن أن اللجنة العسكرية 55 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا
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ستيفاني وليامز تعلن أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

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العرب اليوم - ستيفاني وليامز تعلن أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
واشنطن - العرب اليوم

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، ووقف إطلاق النار لا يزال صامدا.وأشارت وليامز إلى أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلم إلى ليبيا، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة.وصرحت المسؤولة الأممية "تمكنا من إيقاف دوي المدافع في ليبيا لكن المجتمع لا يزال يواجه تبعات الحرب".

وكررت وليامز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الدولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 دعت القادة السياسيين في البلاد والدول الداعمة لمؤتمر برلين، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورا، وعدم تمديد مهلة انسحابها من البلاد لفترة إضافية أخرى.ويأتي ذلك ردا على أنباء تحدثت عن اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة تمديد مهلة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية لليبيا 3 أشهر إضافية.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق مختار النقاصة، في تصريحات إعلامية، "إنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية" مؤكدا أن آخر بيان للجنة العسكرية شدّد على ضرورة خروجهم فورا.

والسبت، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في بيان، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.وطالبت اللجنة في بيانها، الدول المعنية "بالتنفيذ الفوري، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن".وبعد أشهر من توقيعه في مدينة جنيف السويسرية، نجح الاتفاق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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ستيفاني وليامز تعلن أن اللجنة العسكرية 55 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا ستيفاني وليامز تعلن أن اللجنة العسكرية 55 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا



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