إصابة 11 جنديا أمريكيا بمادة مجهولة في تكساس

أعلن الجيش الأمريكي أن 11 من الجنود في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس أصيبوا، واثنان منهم في حالة حرجة بعد تناولهم مادة مجهولة خلال تدريبات ميدانية أمس الخميس وأكدت الفرقة الأولى المدرعة في الجيش الأمريكي في بيان لها، أن التحقيق جار في الحادث وليس هناك أي تفاصيل إضافية متوفرة حاليا، مشيرة إلى أن جميع العسكريين المنخرطين في الحادثة يخضعون حاليا للرقابة الطبية.

المصدر: RT

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