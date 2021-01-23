أول رد لبايدن على الغضب من إهانة الجيش الأميركي في واشنطن

استجاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، للاستياء والغضب الكبير بين عدد من النواب الأمريكيين من الإهانة التي تعرض لها عناصر من الحرس الوطني في مبنى "الكابيتول" وسط العاصمة واشنطن.

وأثارت صور الجنود الجالسين على الأرض والمتكئين على أعمدة خرسانية في المرآب، وإمكانياتهم المحدودة في الاتصال عبر الإنترنت أو الوصول إلى مراحيض أو المخارج، غضب مسؤولين منتخبين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد استدعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس مكتب الحرس الوطني لكي يعتذر له، بعد نشر الصور على الإنترنت للجنود النائمين في مرآب للسيارات.

وذكرت "بي بي سي" أيضا أن بايدن سأل أيضا عما يمكن فعله لمساعدة أعضاء الحرس الوطني هؤلاء.

وذكر موقع "militarytimes" الأمريكي أن قرار تحويل موقف السيارات في الكونغرس إلى مهجع لجنود الحرس الوطني الذين يحمون ​المبنى أثار​ استياء كبيرا في ​واشنطن​ ما اضطر السلطات إلى التراجع عنه بسرعة.

يشار إلى أنه بعد ساعات، تم نقل الجنود من جديد إلى مجمع الكابيتول، حيث قامت "السيدة الأولى" للولايات المتحدة، جيل بايدن، بزيارة مفاجئة لمجموعة من الأفراد العسكريين المناوبين أمام الكونغرس وقدمت لهم حلويات.

وقالت جيل إن "الحرس الوطني سيكون له دائما مكانة خاصة في قلوب كل أفراد عائلة بايدن"، في إشارة إلى النجل الراحل للرئيس بو بايدن، الذي كان عضوا في الحرس الوطني الأمريكي.

وتابعت في حديثها لهم: "أردت فقط أن آتي اليوم لأقول شكرا لكم جميعا على الحفاظ على سلامتي وعائلتي".