متظاهرون مسلحون يتجمعون أمام مبنى الكابيتول في أوستن بولاية تكساس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بتجمع عدد من المتظاهرين المسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن بولاية تكساس.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التجمع تزامن مع استعداد قوات إنفاذ القانون في الولاية لمظاهرة، كان من المقرر أن تبدأ ظهرا حسب التوقيت المحلي.ولفتت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين قاموا بتجميع الأسلحة وغيرها من الأدوات في موقف للسيارات مقابل مبنى الكابيتول، قبل السير إلى البوابة الأمامية للمبنى".وأشارت إلى أنه "كان بعضهم يرتدون سترات مموهة وسراويل جينز زرقاء وقبعات رعاة البقر، كما شوهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة وأكبال".