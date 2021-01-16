شرطة الكابيتول تعتقل رجلاً يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسًا وأكثر من 500 طلقة

اعتقلت شرطة الكابيتول رجلا من ولاية فرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة في وسط واشنطن يوم الجمعة يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة.