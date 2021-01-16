بيلوسي تطالب بمقاضاة أي مشرع يثبت ضلوعه في أحداث الكابيتول

اعتبرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنه ينبغي مقاضاة أي مشرع ساعد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب على اقتحام مبنى الكونغرس وقالت بيلوسي للصحفيين أمس الجمعة: "إذا تبين أن أعضاء بالكونغرس شاركوا في هذا التمرد المسلح، أو ساعدوا وحرضوا على الجرائم فإنه سيتعين اتخاذ إجراء خارج الكونغرس فيما يخص المقاضاة"