مصدر يؤكّد أن ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن

قال مصدر مطلع، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 من يناير، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.وذكر المصدر أن ترامب، الذي أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة. وأضاف المصدر لرويترز أن ترمب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

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