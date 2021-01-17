وزير الخارجية الألماني يقترح منح امتيازات لمن تلقوا لقاح كورونا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن المواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19 وتشكلت لديهم مناعة، يجب أن يحصلوا على إمكانية العودة إلى الحياة العامة وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة Bild am Sonntag نشرت اليوم: "أعتقد أن الأشخاص الذي تلقوا اللقاح، يجب أن يتمكنوا من استخدام حقوقهم الأساسية، لأنهم لم يعودوا عرضة للإصابة بهذا المرض، وبالتالي لا توجد ضرورة لدخولهم أقسام العناية المشددة أو الربط بجهاز التنفس الصناعي".

وتابع الوزير القول: "إذا كان رواد المطاعم أو السينما، فقط من الذين تلقوا اللقاح، فلن يجلبوا الأذى لبعضهم البعض" نادرا ما يتحدث وزير الخارجية الألماني، عن القضايا السياسية الداخلية، لكنه رغم ذلك أصبح أول عضو في حكومة أنغيلا ميركل، يدعو لمنح امتيازات للذين تم تطعيمهم، رغم أن الفكرة لا تحظى بشعبية في ألمانيا.

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