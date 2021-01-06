ألمانيا تصرح على ترامب وأنصاره أن يتقبلوا قرار الشعب الأميركي

علق وزير الخارجي الألماني هايكو ماس على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن، قائلا: "على الرئيس دونالد ترامب وأنصاره أن يتقبلوا قرار الشعب الأمريكي".