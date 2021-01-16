وزير الخارجية الألماني يزور تركيا الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين المقبل إلى تركيا، حيث سيبحث مع المسؤولين الأتراك مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.وقالت الوزارة في بيان السبت، إن "ماس سيبحث خلال زيارته القضايا الثنائية والإقليمية".وأضافت أنه من المنتظر أن يبحث ماس أيضا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته.وتقود ألمانيا جهود وساطة سياسية لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط بين تركيا واليونان.

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