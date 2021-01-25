مؤشرات الأسهم اليابانية ببورصة طوكيو تغلق على ارتفاع

أُغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على ارتفاع.وربح المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.67 بالمئة إلى 28822.29 نقطة، بعد أن انخفض 0.2 بالمئة في وقت سابق.كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1862 نقطة.وتأثرت مؤشرات الأسهم اليابانية بالارتفاع الذي تشهده الأسهم الآسيوية بفعل إقرار خطة تحفيز مالي بحجم 1.9 تريليون دولار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الأمريكي.

قد يهمك ايضا:

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

فائقو الثراء يكنزون النقود خوفا من أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة