تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 78ر49 نقطة أو ما يعادل 19ر0% ليصل إلى 89ر26756 نقطة في الجلسة الصباحية كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74ر0 نقطة، أو04ر0%، ليصل إلى 84ر1791 نقطة.