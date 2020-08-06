المؤشر الياباني ينخفض 0.19% في بداية التعاملات في طوكيو

انخفض المؤشر القياسي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس وهبط المؤشر 0.19 في المئة إلى 22471.71 نقطة في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1552.88 نقطة.